Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında olaylar çıktı.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere gerçek mermilerle ateş ettiği olaylarda bir Filistinli yaralandı.

Gerçek mermiyle yaralanan Filistinli hastaneye kaldırılırken, sağlık durumuna ve kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinlilere ve mülklerine saldırılar düzenliyor ve iki taraf arasında olaylar çıkıyor.