Yahudi Mezarlarını Tahrip Eden Çocuklar Ailelerine Teslim Edildi

İstanbul'daki Hasköy Kamanda Musevi Cemaati Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarını tahrip ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 çocuk, sevk edildikleri adli makamlarca ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi. Çocukların tahrip ettiği mezar taşlarını İstanbul Valiliği'nin yaptıracağı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe mahallesindeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribatı gerçekleştirdikleri belirlenen 11-13 arasındaki 5 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen çocuklar, savcılık işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

YENİDEN YAPILACAK

Bu arada, çocukların mezar taşlarına verdiği zararın İstanbul Valiliği tarafından giderileceği açıklandı. Zarar gören mezarların en kısa sürede yaptırılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da yapılan tahribatla ilgili yapılan araştırma ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda 11-13 yaşlarındaki 5 çocuğun gözaltına alındığını açıklamıştı. Mezarlıktaki 81 mezar taşının tahrip edildiği, olayın mezarlık çevresinde ikamet eden 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

ANKA / Güncel