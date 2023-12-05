Yahudi asıllı yazar, oyuncuların Filistin'i destekleme özgürlüğünü savundu

Yahudi asıllı Avustralyalı yazar ve yayıncı Louise Adler, Sydney Tiyatro Topluluğundaki oyuncuların Filistin'i desteklemek için kefiye giymelerine tepki gösterenlere karşı çıktı. Adler, sanatçıların siyasi düşüncelerini eserlerine yansıtma özgürlüğü olduğunu vurguladı.

Yahudi asıllı Avustralyalı yazar ve yayıncı Louise Adler, bir oyun sonrasında sahnede Filistinlilerin kullandığı kefiye giymeleri nedeniyle tepki gösterilen Sydney Tiyatro Topluluğundaki oyuncuların, " Filistin'i destekleme özgürlükleri olduğunu" belirtti.

ABC News'un haberine göre, eski Melbourne Üniversitesi Yayınları Başkanı Adler, Sydney Tiyatro Topluluğundaki bazı oyuncuların, sahneye Filistinlilerin kullandığı kefiye giyerek çıkmasına tepki gösterilmesini eleştirdi.

Adler, Tiyatro Topluluğunun, oyuncularını korumaktan çok bağışçıların desteğini kaybetmemekle ilgilendiğini söyledi.

Oyuncuların kefiye giymelerinden dolayı kendilerini tehdit altında hissetmesinin "rahatsız edici" olduğunu kaydeden Adler, sanatçıların her tarihte siyasi düşünceleri olduğunu ve eserlerine bunları yansıttığını belirtti.

Adler, Percy Shelley'nin "Sanatçılar dünyanın kabul edilmiş temsilcileridir." sözünü alıntılayarak, oyuncuların Filistin'i destekleme özgürlüğü olduğunu vurguladı.

Sanatçıların çevrelerinde meydana gelen olayları eserlerine yansıtmasının geçmişe dayanan kadim bir gelenek olduğunu dile getiren Adler, çevresindeki olayları içermeyen bir sanat eserinin anlamsız olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Adler, İsrail ve hükümetine yönelik herhangi bir eleştirinin reddedildiğine dikkati çekerek, "İsrail Devleti'ne yönelik bir eleştiriniz varsa artık antisemitik olarak kabul ediliyorsunuz, bu nedenle tartışma yapmak imkansız hale geliyor." ifadesini kullandı.

İnsanların susturulmasının ve Orta Doğu'da barış ve adalet için duyulan endişenin bastırılmasının "trajedi olduğunu" belirten Adler, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi, herkesin barış ve güvenlik içinde yaşaması gerektiği burada tartışılamıyor. İşgal altında yaşamanın ne anlama geldiğini tartışamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adler, dedesinin Yahudi olduğu için öldürüldüğünü anlatarak, "Onun bana bıraktığı miras, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına kayıtsız kalmamamız gerektiğidir. İkinci Dünya Savaşı'nda insanlık kayıtsız kaldığı için 6 milyon Yahudi öldü." dedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Adler, "Kabul etmeyeceğiz ve buna hayır diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sydney Tiyatrosu oyuncularının Filistin'e desteği

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Çehov'un "Martı" eserinin uyarlamasında yer alan bazı oyuncuların Filistin'e destek için kefiye giymelerinin ardından Sydney Tiyatro Topluluğu (STC), oyuncularının bu davranışı için özür dilemişti.

Birçok kişinin "tepkinin yetersiz olduğu" görüşünü paylaşması üzerine ise STC'den yapılan yazılı açıklamada, "Yaşananların ve verdiğimiz acil tepkinin toplumumuzdaki pek çok kişiyi incittiğinin farkındayız. Bunun için derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.