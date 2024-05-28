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Yahudi aktivist: Almanya, Filistin yanlılarına saldırıyla herkesi hedef alıyor

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Yahudi aktivist Iris Hefets, Almanya'daki Filistin yanlılarına yönelik saldırgan baskının, Gazze'deki zulme tepki gösteren Yahudiler de dahil herkesi hedef aldığını söyledi. Almanya'da, Barış için Yahudilerin Sesleri (JVP) grubu yönetim kurulu üyesi aktivist Hefets, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Almanya, Yahudilerin hayatını korumak için İsrail'in yanında yer aldığını öne sürüyor. Bunun ahlaki görevleri olduklarını iddia ediyorlar. Yahudi kuruluşu olarak bu ifadeden rahatsızız ve bu yüzden grubumuzu da baskı altına almaya çalışıyorlar.' dedi.

Yahudi aktivist Iris Hefets, Almanya'daki Filistin yanlılarına yönelik saldırgan baskının, Gazze'deki zulme tepki gösteren Yahudiler de dahil herkesi hedef aldığını söyledi.

Almanya'da, Barış için Yahudilerin Sesleri (JVP) grubu yönetim kurulu üyesi aktivist Hefets, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Almanya, Yahudilerin hayatını korumak için İsrail'in yanında yer aldığını öne sürüyor. Bunun ahlaki görevleri olduklarını iddia ediyorlar. Yahudi kuruluşu olarak bu ifadeden rahatsızız ve bu yüzden grubumuzu da baskı altına almaya çalışıyorlar." dedi.

Hefets, JVP'nin geçen aylarda, Almanya hükümeti tarafından banka hesaplarının dondurulması, etkinliklerin iptal edilmesi ve üyelerinin tutuklanması gibi bir dizi baskıya maruz kaldığını anımsatarak, Berlin yönetiminin baskısının "korkutucu" bir noktaya ulaştığını dile getirdi.

İsrail'in "kendileri adına konuştuğunu" iddia ettiğini söyleyen Hefets, "Yahudiler olarak 'bizim adımıza değil' demenin sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hefets, "Almanya'da neredeyse hiç Yahudi yok. Bu yüzden (Almanya hükümeti) istedikleri Yahudi tiplemesini oluşturmak için çok küçük ve narin bir topluluğa karşı sert önlemler alıyorlar. Almanya istediği tiplemeyi oluşturma konusunda oldukça başarılı. Bu yeni bir şey değil, kökleri Nazilere kadar uzanıyor. Bu dehşet verici." diye konuştu.

Yahudiler antisemitizmle suçlanıyor

Almanya'daki Yahudiler için koşulların oldukça zorlaştığını ve Yahudilerin antisemitizmle suçlandığını belirten Hefets, karşı karşıya kaldıkları durumların tezatlığına işaret etti.

Hefets, "Polislerin Yahudileri dövmesi serbest. Her şey çok saçma, Yahudilerin hayatını korumak için Yahudileri dövüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Yine de bazı umut işaretleri olduğunu dile getiren Hefets, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için "yakalama kararı" başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hefets, başvuruyu olumlu işaret olarak gördüğüne dikkati çekerek, "Çünkü İsrail şu ana kadar cezasızlığının keyfini sürüyordu ki bu çok sıkıntılı bir durum. Bence bu İsrailliler için de çok önemli çünkü artık eskisi gibi devam edemeyeceklerini açıkça gösteriyor." dedi.

JVP, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısına karşı çıkıyor

JVP, güvenli sınırlar içinde bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması ve her iki millet için de kalıcı barışın sağlanmasına aktif katkıda bulunulması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından itibaren JVP, 36 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 80 bin 200'den fazlasının yaralanmasına neden olan "ölümcül saldırıya" karşı çıkıyor.

İsrail, milyonlarca Filistinlinin yerinden edildiği, sağlık hizmetleri, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlara ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında soykırım davasıyla yüzleşiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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