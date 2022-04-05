Yahşihan'da öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi - Haberler

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Yahşihan'da öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Yahşihan'da öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi

Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla eğitim verildi.

Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, barınak sorumlusu Seda Kapsuk ve veteriner hekim Hilal Özçiflikçi, TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı Ortaokulu ile Uğur Böceği Anaokulu öğrencilere bilgi verdi.

Özellikle sahipsiz köpekler konusunda öğrencilere bilgi verdiklerini aktaran Kapsuk, "Hayvanların nasıl beslenmesi gerektiği gibi konuları anlatıp çocuklara sunum gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca programdan sonra çocukları barınağımıza davet ederek hayvanlarla zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklar barınağımızı çok seviyor. Her gün ziyaretler oluyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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