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Yahşihan'da kuraklık riskine karşı kaynak suyu arıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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Yahşihan'da kuraklık riskine karşı kaynak suyu arıyorlar Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde saniyede 140 litre su tüketiliyor.

Yahşihan'da kuraklık riskine karşı kaynak suyu arıyorlar

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde saniyede 140 litre su tüketiliyor. Belediye ise kuraklık riskine karşı tedbir almak için yeni kaynak suyu arayışına başladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde saniyede 140 litre su tüketiliyor. Yahşihan Belediyesi kuraklık tehlikesine karşı yeni kaynak suyu arayışına başladı. İlçede belirlenen 5 bölgede mühendisler tarafından rezistivite (direnç) çalışması yapılıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede su problemini tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Kendi öz kaynaklarından elde ettiği su miktarının saniyede 50 litre olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Yahşihan ilçesinin kullandığı su miktarı yaklaşık 140 litreye tekabül ediyor. Saniyede 90 litre sular birliğinden biz su alıyoruz. Bunu daha minimuma indirmek için bugün arkadaşlarımız sahada rezistivite çalışmalarını 5 bölgede yapıyor. Rezistivite çalışmalarımız bittiği zaman Yahşihan'ın su sıkıntılarını tamamen kaldırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Türkyılmaz, "Ülkelerin ve dünyanın en büyük problemi, su sıkıntısı gelmektedir. Önceliğimiz su rezervlerini daha aktif hale getirip bitirmiş olduğumuz altyapıyla da entegre edip susuzluktan kurtarmaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kırıkkale Yahşihan su Güncel Haberler

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