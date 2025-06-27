Yahşihan'da Boğulma Vakası: 16 Yaşındaki Suriye Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu Omar Al Khadher (16), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi Üçevler mevkisinde meydana geldi. Omar Al Khadher, kuzeniyle birlikte, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra sudan çıkan kuzen, Omar Al Khadher'ın suda kaybolduğunu fark etti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, Yahşihan Belediyesi İtfaiyesi ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Su Altı Arama Kurtarma ekibinin kısa süreli çalışması sonucu Omar Al Khadher'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.