Yahşihan Belediyesinde en düşük personel maaşı 6 bin lira oldu

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gece gündüz çalışarak en büyük rolü oynayan mesai arkadaşlarının maaşlarını en düşük 6 bin lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Türkyılmaz, Garaj Amirliği'nde düzenlenen programda, personelle bir araya geldi.

Türkyılmaz, 2021 yılında en düşük personel maaşını 3 bin 400 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, bu yılın ilk yarısında da 4 bin 650 liraya çıkarıldığını aktardı.

Asgari ücretin 5 bin 500 lira olmasının ardından belediye olarak çalışma yaptıklarını belirten Türkyılmaz, "Her zaman işçilerimizin yanındayız. Döktüğü alın teri ile ilçemizin gelişmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışarak en büyük rolü oynayan değerli mesai arkadaşlarımızın maaşlarını 6 bin lira olarak belirledik. İlçemize ve işçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.