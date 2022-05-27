Yahşihan Belediyesi vatandaşlara 2 bin 500 tavuk, 250 horoz dağıttı - Haberler

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye 250 vatandaşa 2 bin 500 tavuk, 250 horoz ve yem desteğinde bulunuldu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Çetin Koçdoğan Parkı'nda düzenlenen törende, projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bu projenin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere önerdiği üretken belediyecilik anlamında da ortaya çıkan bir çalışma olduğunu aktaran Öztürk, "Biz istiyoruz ki belediye başkanı olan tüketmesin, sürekli üretsin. Üreterek hem ilçeyi büyütsün hem de vatandaşın huzur ve refahını artırsın. Bu sebeple başkanımızı tebrik ediyorum. MHP olarak bütün teşkilatımızla hem Ankara'da hem de Kırıkkale'de daima vatandaşımızın yanındayız ve emrinizdeyiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da göreve geldikleri günden bu yana üretken belediyeciliği her anlamda gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

İlçede ikamet eden 250 vatandaşa 10'ar tavuk ve birer horoz dağıtacaklarını belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde ilk olarak 65 dönümlük alanda siyez buğdayının ekimini gerçekleştirdik. Daha sonra aynı bölgede çörek otu ekimi yapıp, vatandaşlardan topladığımız atık yağlarla sabun yaparak dağıttık. Bu yıl da 65 dönümlük alanda 15 bin domates fidesini toprakla buluşturduk. Buradan hasat edilecek domatesleri Finlandiya, Estonya, Çin ve bazı Asya ülkelerine ihraç edeceğiz. Yine kış döneminde küçükbaş hayvanı olan vatandaşlarımıza yem desteğinde bulunduk. Bugün de 250 vatandaşımıza tavuk ve horoz dağıtacağız."

Konuşmaların ardından vatandaşlara tavuk ve horoz dağıtıldı.

Vatandaşlardan Ali Akkuzulu, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel çalışma yapıyor. Çocuklar, torunlar yumurtalarını yiyecek inşallah." dedi.

Fatma Aydın da Başkan Türkyılmaz'a teşekkür ederek, aldıkları tavuklardan organik yumurta üreteceklerini kaydetti.