Yahşihan Belediyesi birlik ve beraberlik yemeği verdi - Haberler

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince birlik ve beraberlik yemeği verildi.

İlçede yapımı tamamlanan Gazi Harun İpek ve Ahmet Demirbilek parklarının açılışı dolayısıyla birlik beraberlik yemeği düzenlendi.

Ahmet Demirbilek Parkı'ndaki yemek programı, dua edilmesiyle başladı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 2022 yılı TÜİK verilerine göre en çok gelişen ilçe olduklarını belirterek, "Görev sürecimizde vatandaşlarımız, davamız ve Yahşihan'a sevdamız için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Başkalarının hayal bile edemediği projeleri bir bir gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz." dedi.

Eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, "Bugün de Allah'ın izni ile Gazi Harun İpek ve Ahmet Demirbilek parklarımızı açıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Birlik beraberlik yemeğine, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.