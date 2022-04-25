Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, yaşlı vatandaşların evlerinin tadilatını yaptırıyor

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen yıl tadilatını yaptırdığı 89 yaşındaki Fevziye Derin'in evinin dış cephesinin boyadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, ilçeye bağlı Hisarköy'de yaşayan Derin'in isteği üzerine köye gitti.

Derin'in uzun süredir boyanmayan evinin dış cephesini boyayan Türkyılmaz, ramazan ayında da yaşlıları unutmadı.

Türkyılmaz, Fevziye Derin'in geçen yıl evini tadilat yaptırdıklarını belirtti.

Şimdi de 50 senedir boya görmeyen evinin dış cephesinin bakımsız olduğunu söylemesi üzerine Derin'in isteğini geri çevirmediklerini aktaran Türkyılmaz, "Hisarköy'e gelerek Fevziye teyzemizin evini boyadık ve baştan sona tadilattan geçirdik. Başımızın tacı büyüklerimiz merak etmesinler. Bundan sonra her ay düzenli olarak bir büyüğümüzün evinin tadilatını baştan sona yapacağız." ifadelerini kullandı.