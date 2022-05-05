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Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir gencin, sağanak yağmuru ve şimşekleri videoya çektiği anlarda bir binanın üzerine yıldırım düştü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir gencin, sağanak yağmuru ve şimşekleri videoya çektiği anlarda bir binanın üzerine yıldırım düştü.

Antakya Akevler Mahallesi'nde Çağatay Berk Yiğitbaşı isimli genç, yağmur yağdığı sırada evinin penceresinden çakan şimşekleri cep telefonuyla çekmeye çalıştı. Yiğitbaşı "şimdi yine şimşek çakacak" dediği anlarda bir binanın üzerine yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı. Büyük korku yaşayan Yiğitbaşı, "şaka yapmıştım gerçek oldu" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Nişanlısı ile konuşurken şimşek çaktığını ve çakan şimşekleri nişanlısına gösterebilmek için video çekmeye karar verdiğini ve onlarda şimşek çaktığını belirten Yiğitbaşı korktuğunu söyledi.

(Ahmet Seher - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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