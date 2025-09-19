Haberler

Yağmurlu Yolda Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü, metresel sürüklendikten sonra park halindeki aracın altına girdi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklenerek, park halindeki otomobilin altına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen sürücü, park halindeki otomobilin altına girdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polisin inceleme başlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Ersoy: Göbeklitepe'de Neolitik Çağ'ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.