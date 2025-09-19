Yağmurlu Yolda Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü, metresel sürüklendikten sonra park halindeki aracın altına girdi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen sürücü, park halindeki otomobilin altına girdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polisin inceleme başlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.