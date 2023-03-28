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Yağmurla birlikte Tuzla'da yollar köpükle kaplandı

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Yağmurla birlikte Tuzla'da yollar köpükle kaplandı İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağan yağmurla birlikte, Tuzla'da bazı yollar köpükle kaplandı.

Yağmurla birlikte Tuzla'da yollar köpükle kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağan yağmurla birlikte, Tuzla'da bazı yollar köpükle kaplandı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösteriyor. Yağan yağmurla birlikte Anadolu Yakası ilçelerinden Tuzla'da Orta Mahallesi Kınalıkar Sokak ve çevresi köpük ile kaplandı. Köpüğün kaynağı bilinmezken, köpüğün yer yer fokurdadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Yağan Tuzla Güncel Haberler

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