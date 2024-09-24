Yağmurda yorgun düşen kızıl şahin doğaya salındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yağmur sonrası yorgun düşen kızıl şahin, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.

İl genelinde etkili olan yoğun yağmur sonrası yorgun düşen kızıl şahin; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen rehabilitasyon süreci sonunda şahin, yeniden doğaya kazandırıldı. Uzmanlar, doğal ortamına salınan kızıl şahinin uzun bir ömür sürmesi ve neslinin korunması temennisinde bulundu.

Doğaseverler, kızıl şahinin kurtarılması için yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, DKMP yetkilileri benzer durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların hemen ilgili kurumlara başvurmaları gerektiğini hatırlattı.