Yağmurda Kayganlaşan Yolda Kamyonun Kaza Tehlikesi
Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir kamyon şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şans eseri bir iş yerine çarpmaktan kurtulan kamyonun tehlikeli anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü bir iş yerine çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bebek İnşirah Caddesi'nde dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, şoförün çabası sayesinde iş yerinin bahçesine düşmekten kıl payı kurtuldu. Güçlükle direksiyonunu toparlayan şoför yoluna devam etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

