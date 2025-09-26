Yağmurda Kayganlaşan Yolda Hasta Nakil Aracı Kaza Yaptı

ORDU'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hasta nakil aracı, refüje çarpıp yan yattı, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz Yılmaz'ın (46) kullandığı 52 RC 860 plakalı hasta nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan araç, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gündüz Yılmaz, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alıp, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Gündüz Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında araçta hasta bulunmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.