Haberler

Yağmurda Kayganlaşan Yolda Hasta Nakil Aracı Kaza Yaptı

Yağmurda Kayganlaşan Yolda Hasta Nakil Aracı Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden hasta nakil aracı, refüje çarparak yan yattı. Sürücü yaralandı, sağlık durumu iyi.

ORDU'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hasta nakil aracı, refüje çarpıp yan yattı, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz Yılmaz'ın (46) kullandığı 52 RC 860 plakalı hasta nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan araç, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gündüz Yılmaz, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alıp, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Gündüz Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında araçta hasta bulunmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Güllü'nün cenaze programı belli oldu! 'Kavuşacağım günü bekliyorum' dediği kişinin yanına defnedilecek

"Kavuşacağım günü bekliyorum" dediği kişinin yanına defnedilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.