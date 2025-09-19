Haberler

Yağmurda Kaygan Yolda Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Yağmurda Kaygan Yolda Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü, metrelerce sürüklendikten sonra park halindeki otomobilin altına girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklenerek, park halindeki otomobilin altına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen sürücü, park halindeki otomobilin altına girdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polisin inceleme başlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk 5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?

5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.