Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti - Haberler

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Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti

DİYARBAKIR'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.

DİYARBAKIR'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.

Olay, öğle saatlerinde, Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., H.B., B.T., A.Z., D.D. ve A.B., koyunlarını otlatmak için oturdukları mahalleden kırsala çıktı. Sağanak ve gök gürültüsünün ardından 6 çoban, ağaç altına sığındı. Bu sırada çobanların üzerlerine yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, çobanları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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