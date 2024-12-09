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Yağmur Yaldız, 11 Yaş UPG Ligi Türkiye Finali'nde Altın Madalya Kazandı

Yağmur Yaldız, 11 Yaş UPG Ligi Türkiye Finali'nde Altın Madalya Kazandı
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Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi (UPG) Ligi Türkiye Finali'nde Biga Gelişim Spor Kulübü yüzücüsü Yağmur Yaldız, 50 metre kelebekte kazandığı altın madalya ile dikkat çekti. Yarışmada toplamda üç madalya kazanarak başarı gösterdi.

Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi (UPG) Ligi Türkiye Finali'nde Biga Gelişim Spor Kulübü yüzücüsü Yağmur Yaldız altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Samsun'da 6-8 Aralık'ta düzenlenen 11 Yaş UGP Ligi Türkiye Finali'ne 43 şehirden 180 kulüp ve 701 sporcu katıldı.

Balıkesir'de gerçekleştirilen 11-12 Yaş UPG Ligi Bölge Müsabakası'nda aldığı dereceyle Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Biga Gelişim Spor Kulübü sporcusu Yağmur Yaldız, Samsun'da düzenlenen yarıştan altın madalya ile döndü.

Yaldız, 50 metre kelebekte 33.97, 50 metre serbestte 32.30, 100 metre sırt üstünde 01.18.73'lük dereceleriyle altın, 50 metre kurbağalamada 42.50'lik dereceyle gümüş madalya almaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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