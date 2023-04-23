Yağmur ve dolu, 'Anneler Günü' güllerini vurdu

ADANA'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerini vurdu. Seyhan ilçesinde 12 dönüm alandaki gül serasının bir kısmı yağışa dayanamayarak çöken Tahir Tayboğa, "Anneler Günü için hazırlık yapıyorduk ve 80 bin kök fidemiz, 300 bin goncamız vardı. Yaklaşık 4 milyon lira zararımız var" dedi.

Adana'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yağıştan tarım arazileri de etkilendi. Kentte gül yetiştiriciliği yapan Tahir Tayboğa'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki 12 dönüm alandaki gül serasının bir kısmı da yağışa dayanamayarak çöktü. Anneler Günü için hazırlanan güllerin neredeyse tamamı zarar gördü. Dolu yağışıyla buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.

Önce pandemi, ardından da depremi yaşadıklarını ve zor durumda olduklarını belirten Tahir Tayboğa, "Bizim için dolu yağışının zararı daha çok oldu. Kıyamet kopmuş gibiydi. Yolda yürümek bile imkansızdı. Seramız yağışa dayanamadı ve bir kısmı çöktü. Yeni aşı yaptığımız çiçekler de vardı. Her yer yerle bir oldu. Anneler Günü için hazırlık yapıyorduk ve 80 bin kök fidemiz, 300 bin goncamız vardı. Yaklaşık 4 milyon lira zararımız var" ifadelerini kullandı.