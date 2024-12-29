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Yağmur Sonrası Taşova'da Görkemli Sis Manzarası

Yağmur Sonrası Taşova'da Görkemli Sis Manzarası
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Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan sis, yağmur sonrası muhteşem görüntüler sundu. Dereli Yaylası'ndan bakıldığında ilçenin üzerini kaplayan sis, vatandaşlar tarafından hayranlıkla karşılandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sis, güzel görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.

Yağışın ardından ortaya çıkan sis bir süre sonra ilçe merkezinin üzerini kapladı.

Sis, ilçenin yüksek kesimindeki Dereli Yaylası'ndan bakıldığında güzel bir görsel ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Yağmur sonrası kent sisten görünmüyordu, adeta denizi andırıyordu. Harika bir görüntü vardı, kentin üstünü sis kaplamıştı. Ben de bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf çektim." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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