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Yağmur sonrası su basan dükkan ve evler çamur içerisinde kaldı

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Yağmur sonrası su basan dükkan ve evler çamur içerisinde kaldı Karabük'te etkili olan sağanak yağmurun ardından su basan bazı ev ve iş yerleri çamur içerisinde kaldı.

Yağmur sonrası su basan dükkan ve evler çamur içerisinde kaldı

KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak yağmurun ardından su basan bazı ev ve iş yerleri çamur içerisinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkileyen yağışla yollar göle dönerken sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sağanak yağmur sonrası su basan bazı ev ve iş yerleri çamur içerisinde kaldı. Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde dükkanları çamur içerisinde kalan esnaflar zor anlar yaşadı. Esnaflardan Dursun Demirtaş, bir anda bastıran yağmurun ardından dükkanlarının çamur içerisinde kaldığını belirtti.

Öte yandan Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'ta bulunan bir dikim evi ile Yeni Mahalle Mehmetçik Caddesi'nde dere kenarındaki bir evi su bastı. Karabük Belediyesine bağlı ekipler ile vatandaşlar su tahliye çalışması yaptı.

Kentte metrekareye 14 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük su Güncel Haberler

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