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Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturduAĞRI Ağrı'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

AĞRI Ağrı'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

Ağrı'nın Küpkıran mahallesinde yağmur sonrası yağmur bulutlarının dağılması ve güneşin kendisini göstermesiyle ortaya çıkan ve kendisine hayran bırakan gökkuşağı kent genelinde seyredilebildi. Renk cümbüşüyle etkisi gösteren gökkuşağı yaklaşık 1 saat boyunca izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

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