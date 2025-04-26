Yağmur Sonrası Düşen Kayalar Yolu Kapattı

Yağmur sonrası yola kayalar düştü

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağış sonrası yola kayalar düştü. Vatandaşlar kayaları kendi imkanlarıyla kaldırdı.

Feke ilçesine bağlı Uğurlubağ ve Tenkerli mahallelerinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışının ardından çevre beyaza büründü. Yaylapınarı'nda ise kayaların düşmesi sonucu yollar kapandı. Vatandaşlar yolları kendi çabalarıyla temizledi.

Bölgedeki bazı tarım alanlarının dolu yağışından zarar gördüğü öğrenildi.