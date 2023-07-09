Yağmur sonrası düşen dev kaya parçaları yolu kapattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yağmur yağışı yola düşen dev kaya parçaları yolu trafiğe kapattı.

Tavşanlı ilçesi Çavdarhisar karayolu 21. kilometresinde düşen dev kayalar, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Jandarma trafik ekipleri yol güvenlik önlemleri alırken karayolları ekipleri de, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer, Tavşanlı - Çavdarhisar karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi tehlikesine karşı uyardı.

Kayaların düştüğü yerin hemen yanındaki Akçaşehir köyü muhtarı Şaban Kumru, " Burada muhtelif zamanlarda kayalık alanda kaya kopma sıkıntıları yaşanıyor. Daha çok yağmurlu zamanlarda oluyor bu sorun. Benim bildiğim bu 7. kez kaya düşmesi olayı. Bu seferki düşen kaya parçaları oldukça büyük. Gerekli makam ve mevkileri muhtarlık olarak da başvurularımızı yaptık. Halkın can ve mal güvenliği için buradaki sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekir." dedi.

Çevre köylerden vatandaşlar düşen kaya parçalarından dolayı tedirgin olduklarını ifade etti.