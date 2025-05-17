Yağmur Nedeniyle Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Yağmur Nedeniyle Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü M.C. yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tatlıkuyu mevkisi D-100 kara yolu, Kuzey yan yolda meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.C. idaresindeki 41 AYH 870 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki yön tabelalarının altına düşen otomobilin sürücüsü M.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta mahsur kalan M.C. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. M.C., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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