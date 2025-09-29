Haberler

Yağmur Nedeniyle Devrilen TIR Şoförü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın kupası viyadükte asılı kalırken, şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevrede uzun araç kuyruklarına yol açtı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın kupası viyadükte asılı kalırken, şoförü İrfan Öngen (48) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi 4 Sanayi Üst Viyadüğü'nde meydana geldi. Bornova'dan Alsancak Limanı yönüne giden İrfan Öngen'in kullandığı 06 FGT 332 plakalı taş yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. TIR'ın kupası viyadüğe asılı kalırken, şoför Öngen ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öngen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Öngen'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Bornova'dan Konak yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Şehir merkezine inen ajanlar plastik mermilerle göçmen avına başladı
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.