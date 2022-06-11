Yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi - Haberler

Yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi Alacaatlı Mahallesinde fırtına nedeniyle yük taşıma asansörünün devrilmesi ANKARA - Başkent Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi. Alacaatlı Mahallesinde fırtına nedeniyle yük taşıma asansörünün devrilmesi ANKARA - Başkent Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi. AA / Coşkun Ergül - Güncel Fırtına Ankara Güncel Haberler

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