Yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi - Haberler

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Yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi

AA - Coşkun Ergül - Güncel
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Alacaatlı Mahallesinde fırtına nedeniyle yük taşıma asansörünün devrilmesi ANKARA - Başkent Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi.

Alacaatlı Mahallesinde fırtına nedeniyle yük taşıma asansörünün devrilmesi ANKARA - Başkent Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi.

AA / Coşkun Ergül - Güncel

Fırtına Ankara Güncel Haberler

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