Yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi - Haberler

Yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi
AA - Coşkun Ergül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Alacaatlı Mahallesinde fırtına nedeniyle yük taşıma asansörünün devrilmesi ANKARA - Başkent Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi.
Alacaatlı Mahallesinde fırtına nedeniyle yük taşıma asansörünün devrilmesi ANKARA - Başkent Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bir nakliye firmasının kullandığı taşıma asansörü devrildi.
AA / Coşkun Ergül - Güncel