Yağmur Bayrakları Kopardı, Bir Vatandaş Topladı
Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yağış nedeniyle düşen Türk bayrakları bir kişi tarafından toplandı. Olumsuz hava koşulları, planlanan kutlamaları da etkiledi.

ERZİNCAN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kent merkezine asılan Türk bayrakları, yağış ve rüzgar nedeniyle yer yer kopup, düştü. Yağmurlu havaya aldırmayan bir kişi, ıslanan ve yere düşen bayrakları topladı.

Kentteki yoğun yağış, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ordu Caddesi'nde yapılması planlanan kutlamalar, Yaşar Erkan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kent merkezinde cadde ve sokaklara asılan Türk bayraklarından bazılarının ipleri, sağanak ve rüzgar nedeniyle koptu. Direklerden düşen bayrakları fark eden bir kişi, yağmur altında bayrakları toplayıp özenle katladı ve ıslanmamaları için de aracına koydu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
