Yağmur başlayınca sel bölgesinde çalışanlar tahliye edildi

İnsanlar sel korkusuyla bölgeyi terk ederken o hortumla çanak anten yıkadı

- Şanlıurfa'da "Başka memlekette yaşayamam" dedirten görüntüler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağmur nedeniyle sel bölgesinde çalışanlar hemen tahliye edilirken bir vatandaşın hortumla çanak anten yıkaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde başlayan dolu yerini şiddetli yağmura bıraktı. Selin vurduğu bölgelerden biri olan Karakoyun Deresinin çevresindeki mahallelerde çalışan personel, hemen tahliye edildi. Kısa sürede yükselen sular daha önceden temizlenen bazı ev ve işyerlerini bastı.

Şiddetli yağmur altında hortumla çanak anteni yıkadı

Şiddetli yağmur ilgin görüntülerin de oluşmasına neden oldu. Ekipler bölgeden çıkmadan önce evleri kontrol ederek içeride vatandaş olup olmadığına baktı. Evlerinde olan vatandaşlar kepçelerin ağzına bindirilerek suyun içerisinden geçirildikten sonra güvenli bölgelere götürüldü. Şiddetli yağmur ve yükselen sulara aldırış etmeyen bir vatandaş da eline aldığı hortumla yağmurun altında çamura bulanan çanak anteni yıkadı. Sepekli motosiklete binen iki kişi de suların arasından geçerek güvenli bölgeye geçti. Askeri araç da vatandaşlara sıcak lahmacun dağıttı. Karakoyun Deresinde de su seviyesi yükselirken akıntının şiddeti arttı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur, selin etkili olduğu alanda göle neden oldu.