Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Yağmur Apartmanı ile ilgili tutuksuz sanıkların duruşması, mahkeme salonunda devam etti. Duruşmada mimar M.D, binanın yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savundu. Dava, 17 Nisan'a ertelendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan mimar M.D. ile avukatlar ve bazı müştekiler salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar yapı sahibi A.K, inşaat mühendisleri A.E.Ç, E.K, G.S, M.K, M.Y, proje mühendisi M.K. ile haklarında sonradan dava açılan eski Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcıları M.S, A.K, dönemin belediye çalışanları inşaat teknikerleri K.K, M.H.K, mimar M.A, harita mühendisi N.Y, harita ve kadastro teknikeri N.B, imar ve şehircilik müdür vekilleri H.G. ve M.Y. K, yapı iskan sorumlusu B.B. ise duruşmaya katılmadı.

Mimar M.D, savunmasında, o dönemin yönetmeliğine uygun şekilde inşa ettiği binada sonradan oynamalar yapıldığını öne sürdü.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 6 katlı Yağmur Apartmanı yıkılmış, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
