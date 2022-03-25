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Mersin'de yağmur altında kalan köpek ve yavruları korumaya alındı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de yağmur altında kalan köpek ve yavruları korumaya alındı

Mersin'de iki gün yağmur altında kalan köpek ve yavruları korumaya alındı.

Mersin'de iki gün yağmur altında kalan köpek ve yavruları korumaya alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde av köpeği melezi ile 4 yavrusunun yağmur ve soğukta dışarıda olduğu ihbarı ulaştı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, köpek ve yavrularını merkeze getirerek hayvanları tedaviye aldı.

İlk kontrolleri yapılan ve beslenen köpekler, ısıtıcının olduğu sıcak bir odaya konuldu.

Burada, zorlu hava şartlarına rağmen yavrularını yağmurdan ve soğuktan korumayı başaran anneye "Mucize" adı verildi.

Yavrulardan biri enfeksiyon nedeniyle hayata tutunamadı, "Mucize" ve diğer 3 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Köpeklerin, sahiplendirileceği belirtildi.

Mersin'de yağmur altında kalan köpek ve yavruları korumaya alındı

Mersin'de yağmur altında kalan köpek ve yavruları korumaya alındı

Mersin'de yağmur altında kalan köpek ve yavruları korumaya alındı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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