Yağmur Altında İstiklal Marşı: Dede Torununa Sahip Çıktı

Yağmur Altında İstiklal Marşı: Dede Torununa Sahip Çıktı
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Yağmur Altında İstiklal Marşı: Dede Torununa Sahip Çıktı
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Adana'da bir dede, torununu sırtına alarak yağmur altında İstiklal Marşı okudu. Bu duygusal anlar cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dede yağmur altında torununu sırtına alıp İstiklal Marşı okudu

ADANA - Adana'da dede dün yağmur altında torununu sırtına alıp onu şemsiye ile koruyarak İstiklal Marşı bitene kadar bekledi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

İsmi öğrenilemeyen dede Cuma günü okula torunun olmak için geldi. Dede torununu aldığı sırada şiddetli yağmur başladı. Dede şemsiyesini açıp torununu götüreceği sırada Cuma günü olduğu için İstiklal Marşı başladı. Bunun üzerine dede eve gitmek yerine torununu sırtına alıp şemsiyeyi de açarak yağmur altında İstiklal Marşı bitene kadar marşa eşlik edip bekledi. Bu anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyaya konulan bu görüntüler herkes tarafından beğenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Güncel
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