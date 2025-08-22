Yağma Teşebbüsü ve İş Yeri Kurşunlamasına Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı

Yağma Teşebbüsü ve İş Yeri Kurşunlamasına Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 4 kişi, polis operasyonu sonucu tutuklandı. Olayda kullanılan bir ruhsatsız tabanca ve maske ele geçirildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, tutuklandı.

Urla ilçesinde ağustos ayında meydana gelen 1 yağma teşebbüsü ve 1 iş yeri kurşunlaması olayları sonrası polis harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Urla Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmayla, önceki gün 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yanlış işletmeyi kurşunladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda; olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız 1 tabanca ve 1 maske ele geçirildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

