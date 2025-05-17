Yağma Suçundan Aranan Ş.B. Baza Altında Yakalandı

Yağma Suçundan Aranan Ş.B. Baza Altında Yakalandı
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Diyarbakır'da, 'yağma' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.B., polisin düzenlediği operasyonda saklandığı bazanın altında yakalandı ve tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, 'yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polisin düzenlediği operasyonda saklandığı bazanın altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B.'nin Kayapınar ilçesindeki bir adreste olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.B.'yi saklandığı bazanın altında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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