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Yağma suçundan 21 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Yağma suçundan 21 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te, yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te, yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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