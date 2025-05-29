Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

İlçedeki spor salonunda organize edilen sergide, el sanatları, giyim ve görsel sanatlar alanında kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünler yer aldı.

Merkez müdürü Zeynep Yavuz, açılan çeşitli kurslarla kursiyerlerin bilgi ve becerilerinin geliştiğini belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Sergiye, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Emniyet Amiri Ahmet Ali Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.