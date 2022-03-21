Yağlıdere'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Yağlıdere'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi

AA - Aytekin Özdemir - Güncel
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Yağlıdere'de

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

General Bahtiyar Aydın Bulvarı üzerindeki bir çocuk parkında gerçekleştirilen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan Yağlıdere Orman İşletme Şefi Yasemin Özkul Ekiz, etkinliğin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ekiz, bölgede sedir, Ihlamur, ladin, mazı olmak üzere 100 fidanın toprakla buluştuğunu kaydederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Emine Durmuş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

AA / Aytekin Özdemir - Güncel

orman haftası, Yağlıdere, Giresun, 21 Mart, Güncel, Haberler

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