Yağlıdere-Alucra kara yolunda yeni köprü yapılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağlıdere-Alucra kara yolunda yeni köprü yapılıyor

AA - Aytekin Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Yağlıdere-Alucra kara yolunda yeni köprü yapılıyor

Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü mevkiinde yapımı planlanan köprünün inşaatına başlanıldığını bildirdi.

Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü mevkiinde yapımı planlanan köprünün inşaatına başlanıldığını bildirdi.

Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan seller nedeniyle köprüde hasarların oluştuğunu söyledi.

Sınır köyünde güzergah üzerinde kara yollarınca bir adet köprü yapımının kararlaştırıldığını aktaran Kaplan, bölgede çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Kaplan, köprünün 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanarak, trafiğe açılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Kübra Kaplan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title