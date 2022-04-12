Yağlıdere-Alucra kara yolu dere taşkını sonucu ulaşıma kapandı - Haberler

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Yağlıdere-Alucra kara yolu dere taşkını sonucu ulaşıma kapandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Yağlıdere-Alucra kara yolu dere taşkını sonucu ulaşıma kapandı

Giresun'da, Yağlıdere-Alucra kara yolunda dere taşkını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'da, Yağlıdere-Alucra kara yolunda dere taşkını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü mevkisinde etkili olan yağış, Yağlıdere Deresi'nin debisinin yükselmesine neden oldu.

Taşan dere suları sonucu hasar meydana gelen yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Yağlıdere-Alucra kara yolu dere taşkını sonucu ulaşıma kapandı

Yağlıdere-Alucra kara yolu dere taşkını sonucu ulaşıma kapandı

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Haberler

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