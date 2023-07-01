Yağlı direkten Türk Bayrağını alana 30 bin lira değerinde ödül

Kabotaj Bayramında birinciye 30 bin TL değerinde ödül verildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Yağlı Direk" yarışmasında birinci olan kişiye toplam 30 bin TL değerinde ödül verildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı bu yıl da Kıyıköy Belde Liman Plajı'nda çok sayıda vatandaş ve yarışmacının katılımıyla geçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ekinlikte, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, Kıyıköy Belediye Başkanı Tercan Yatkın, günün anlam ve önemini belirten çelengi denize bıraktı.

Çeşitli kategoride yarışmalar düzenlendi

Etkinliğin başlamasıyla beraber düzenlenen 200 Metre Erkekler Serbest Yüzme Yarışmasında Mustafa Tekin, 400 Metre Erkekler Serbest Yüzme Yarışmasında Arda Yağız Pala, 200 Metre Kadınlar Serbest Yüzme Yarışmasında Tülin Engin, Ördek Yakalama Yarışmasında Ulaş Başar ve Arda Yağız Pala, Dalgıç Yarışmasında da İlker Yürük birinci oldu.

30 Bin lira değerinde ödül

Kabotaj Bayramı etkinliklerinde geleneksel hale gelen "Yağlı Direk" yarışmasında motor yağı ile kaplanmış olan 8 metrelik direğe tırmanarak ucundaki Türk bayrağını alan Orbay Keskin, 12 bin 500 TL değerinde nakit para, 1 adet çeyrek altın, 1 adet tablet ve bir adette kahve makinası kazandı.

"Zordu ama bayrağı direkten aldığım için mutluyum"

Düzenlenen yarışmada toplam 30 bin TL değerinde ödül kazanan Orbay Keskin, "Yağlı direkten Türk bayrağını almak gerçekten zordu ama bayrağı direkten aldığım için çok mutluyum" dedi.

"Çok görkemli bir etkinlik oldu"

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, "Yağlı Direk yarışması burada en çok ilgi çeken yarışma. Yağlı direk ıhlamur ağacından yapılıyor bu yüzden esnemesi çok fazla ama ödül de bu zorluklar dolayısıyla çok yüksekti. Çok görkemli bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Deniz turu düzenlendi

Tüm yarışmaların bitmesinin ardından Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan protokol, yarışmacılar ve vatandaşlar limanda bulunan teknelere binerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşliğinde deniz turu attı.