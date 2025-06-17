Yağızlar İlkokulu'nda Coşkulu Bazlama Şenliği

Yağızlar İlkokulu'nda Coşkulu Bazlama Şenliği
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yağızlar İlkokulu'nda gerçekleştirilen Bazlama Şenliği, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikte geleneksel lezzetlerin tadına varan öğrenciler pamuk şeker yiyip palyaço gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Yağızlar İlkokulu'nda düzenlenen "Bazlama Şenliği" öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri Ahmet Karabulut ve Muhammet Polat'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler bazlama ikramlarının yanı sıra pamuk şekerler ve palyaço gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Velilerin iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler hem geleneksel lezzetlerle tanıştı hem de sosyal etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, velilere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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