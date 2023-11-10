Yağız'ın yeni şarkısı 'Ağla Gönül' digital platformlarda yayınlandı

Yağız'ın söz ve müziği Ömer Daniş'e ait olan 'Ağla Gönül' şarkısı, bugün itibarıyla Kelebek Müzik etiketiyle digital platformlarda yerini aldı. Şarkıda insanlığın yaşadığı sorunlara dikkat çekiliyor ve umut vurgusu yapılıyor.

"Ağla Gönül"ün söz ve müziği Ömer Daniş'e ait… Şarkı bugün itibarıyla ve Kelebek Müzik etiketiyle digital platformlarda yerini aldı…

Yağız, yeni şarkısı hakkında şunları söyledi:

"Yine ve yeniden "Ağla Gönül" isimli eserimizi, sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyim. Günümüzde insanlığın adalete, merhamete, sevgi ve şefkate muhtaç olduğu, kapanmaz yaraların içimizde açıldığı, özellikle yaşama hakkı elinden alınan kadınların, çocukların mazlum insanlığın hak ve adalet mücadelesinde çaresiz kaldığı bu kötü günlerde, dünyada umudun yeniden yükselmesini, barış ve sevginin yer yüzüne serpilmesini, hoşgörü ve yüksek insani bir bilinç gelmesini diliyorum. İnsanlığın sorgulandığı bu acı günlerde, sizlerin duygu dolu güzel yüreklerine, "Ağla Gönül" ile seslenmek istedim."

Şarkıda, savaşlar, açlık, yoksulluk, ayrımcılık gibi insanlığın yaşadığı sorunlara vurgu yapılıyor. Şarkı, insanın vicdanına ve kalbine sesleniyor.

Şarkı, sözlerinde ve müziğindeki hüzünlü tonun yanı sıra, umudu da hatırlatan bir havaya sahip. Şarkıda, "Ağla gönül, ağla ama umudunu kaybetme" sözleri, insanlığa gözyaşı döktürmeyi de umut beslemeyi de amaçladığını gösteriyor.

Yağız'ın yeni şarkısı "Ağla Gönül", insanlığın yaşadığı sorunlara dikkat çeken çarpıcı bir eser. Şarkı, bakalım müzikseverlerin beğenisini kazanacak mı?