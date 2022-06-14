Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı

ERZURUM Şenkaya Turnalı Köyünde sağanak yağmurlar sonrası tarlalarda mor çiçekler açtı.

Köydeki arazilerin tamamına yakının mor çiçek açması büyüleyici görsel oluşturuyor. Şenkaya Turnalı köyü sakinlerinden Zafer Çakmak, "Bu sene mor çiçeklerimiz açtı Allaha çok şükür köyümüzün manzarası çok güzel baktıkça neşe alıyorum, arılarımız hayvanlarımız çok güzel bir şekilde otlama yapıyorlar" dedi.

Beycan Onat ise "Bu mor çiçeklere özellikle geldim bunları koklayan insanların vücudu yenilenir sağlıklı yaşar" dedi.