Yağışlar nedeniyle 2 ilde ekili arazilerde hastalık alarmı

SİVAS ve Konya'da beklenenin üzerinde yağış düşmesi, hastalıkları da beraberinde getirdi. Sivas'ta tarım arazilerinde pas hastalığı, tahıl ambarı Konya'da ise süne ve kök hastalığı görülmeye başlandı. İlaçlama önerisinde bulunan uzmanlar, hastalıkların verim kaybına yol açacağı uyarısında bulundu.

Sivas'ta önceki yıllara göre fazla miktarda görülen yağış, beklenildiği gibi tahıl ekili arazilerde pas hastalığını beraberinde getirdi. Kent genelinde pas hastalığının önemli ölçüde arttığı bildirildi. Bu konuda daha önce uyarı yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı öğretim görevlisi Volkan Yörük, kısa sürede kimyasal mücadeleye başlanılması gerektiğini belirterek, "Geçen sefer buğday ve pas hastalığı ilgili birkaç bilgi ve uyarıda bulunmuştuk, şimdi de artık bize gelen bilgilere göre Sivas'ta 3,5 milyon dekar üzerinde bir buğday, hububat ekimi var. Maalesef yağışların devam etmesiyle birlikte üzücü haberler de gelmeye başladı. İşte bazen sel görüntüleriyle tarlaların tamamen ortadan yok olması şeklinde, çoğu zaman da pas hastalığının tamamen bütün ilimize yayılmış olmasıyla ilgili haberler geliyor. Bu 3,5 milyon dekarlık alanda bir yaklaşık normal koşullarda 1 milyon ton gibi bir mahsul bekliyoruz. Tabi bu pas hastalığının bize en büyük etkisi yüzde 40'a varan bir verim kaybı olacak. Bu verim kaybı ülkemiz ekonomisini, ilimiz ekonomisini etkileyecek bir durum. Bununla ilgili şu aşamada yağmurların da artık yavaş yavaş azalmaya ve durmaya başladığı zamanlarda eğer tarlası müsaitse çiftçilerin acilen pas hastayla ilgili kimyasal mücadeleye başlamaları gerekiyor" dedi.

Çiftçi Sedat Ayçiçek de fazla yağışında zararlı olduğunu belirterek, "Şu anda çiftçi yağmurun yağmasından ziyade yağmaması için dua ediyor. Hububatın belirli bir yağış ve güneş alması gerekiyor. Şu an da güneşini alması gerekirken, yağış alıyor. O yüzden de kök hastalıkları meydana geliyor. Toprakta şu an yeterince nem yok. "dedi.