İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

İmamoğlu protestocularına dava! İşte 139 kişi için istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "cuntacı" yakıştırması sonrası harekete geçti
MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Milyonların merak ettiği soruya yanıt
Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

Rüşvet anı kamerada! İnkar etme şansları yok, her şey kayıt altında

Yağışlar Kırşehirli Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, son günlerde etkili olan yağışların tarımsal verimde olumlu etkiler yarattığını belirtti. Yağışların birçok bölgeye düştüğünü ve çiftçilerin lehine gelişmeler sağladığını ifade etti.

Yağışlar, Kırşehirli üreticilerin yüzünü güldürdü

Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak:

"Yağışlar verimde katkı sağladı, üretici olumlu etkilendi"

KIRŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, yağışların tarımsal üretimde etkili olduğunu söyledi.

İstenilen yağışın şehrin her bölgesine düştüğünü aktaran Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; "Son yağışlar, çiftçimizin üreticimizin yüzünü güldürdü. İstenilen miktarda yağış lokal şekilde şehrin her bölgesine düştü. 2-3 gün daha yağış beklentisi var. Bu yağışlar tarımsal verimde etkili olacak" dedi. Fenolojik gözlemler sonucunda yağışların etkisini gördüklerini aktaran Toprak açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Yapılan fenolojik gözlemlerde yağışın düşmesinden dolayı ekili alanlarda pozitif gelişmeler meydana geldi. Örtü altı üretimlerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte bazı zararlar yaşansa da bu durum çok etkili olmadı. Örtü altında olan ürünlerde zarar oluştu. Şuan çiftçimiz tarlada, toprak hazırlanıyor ve gübre atımları başladı. Ot ilacı atım zamanları da geldi. Çiftçi bu konuda dikkatli olmalı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.