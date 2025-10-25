Yağışlar Fabrikanın İstinat Duvarını Yıktı

Özgür EREN/ KÜÇÜKÇEKMECE'de gece etkisini arttıran yağış nedeniyle bir fabrikanın istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada gece saatlerinde meydana geldi. Etkisini arttıran yağmur nedeniyle fabrikanın istinat duvarı yağmur suları ile doldu. Bir süre sonra duvar park halindeki 3 kamyonetin üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.