ELAZIĞ (İHA) - Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı

ELAZIĞ - Son dönemlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını da arttırdı. Bu çerçevede Elazığ'da bulunan Kanatlı barajı, tam doluluğa ulaşarak fazla su tahliye edildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Elazığ'ın sulama amaçlı en büyük barajı olan Kanatlı barajının tam doluluğa ulaştığı belirtildi. Temelden 79 metre yüksekliğinde, 43,90 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Kanatlı barajında dolusavaktan su tahliyesine başlandığı açıklandı.