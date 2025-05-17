Yağışlar Alt Yapı Sorunlarını Gün Yüzüne Çıkardı, Vatandaşa Fatura Kesildi

Yağışlar Alt Yapı Sorunlarını Gün Yüzüne Çıkardı, Vatandaşa Fatura Kesildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak yağış sonrası altyapı yetersizlikleri ve taşkınlar nedeniyle bir vatandaşın evi su altında kaldı. Yetkililerin müdahale ettiği olayda, su tahliye işlemi için vatandaşa yüksek bir hizmet bedeli yansıtıldı. Mahalle sakinleri, altyapı sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini talep ediyor.

BASKİ müdahale etti, fatura vatandaşa kesildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, altyapı yetersizliklerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 100. Yıl Mahallesi'nde bir vatandaşın evi, banyo giderlerinden taşan su nedeniyle su altında kaldı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaş, yaşadığı mağduriyeti ve yetkililerin ilgisizliğini dile getirdi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, mahalledeki rögar kapaklarının yağış sonrası taştığı, suyun ise evin içine kadar dolduğu belirtildi. Vatandaş, "Rögarlarımız taşıyor. Ne gelen var ne giden," diyerek tepkisini dile getirirken, yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, vidanjör ile tahliye işlemi gerçekleştirdi. Ancak müdahale sonrası vatandaşa bin 353 Türk Lirası 71 kuruşluk hizmet bedeli yansıtıldığı öğrenildi. Yağış sonucu oluşan zararın kamu kaynaklarıyla giderilmesi gerektiğini düşünen vatandaşlar, kesilen bu ücret karşısında şaşkınlık yaşadı.

Mahalle sakinleri, benzer taşkınların her yağışta tekrarlandığını ifade ederek, altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ve mağduriyetlerin artık son bulmasını istediklerini belirtti.

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde ortaya çıkan bu tür sorunlar, bölgede altyapının gözden geçirilmesi gerektiğine dair çağrıları da beraberinde getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - Güncel
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